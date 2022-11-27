«Друг Путина» Орбан неожиданно выступил против Кремля

«Друг Путина» Орбан неожиданно выступил против Кремля2
- 27.11.2022, 13:40
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Премьер-министр Венгрии поддержал Украину.
Известный сторонник России премьер-министр Виктор Орбан неожиданно заявил, что для Европы главное, чтобы Москва не представляла угрозы ее безопасности. Поэтому ей нужна суверенная Украина.
Как сообщает 24.hu, в ходе конгресса Международного объединения христианских демократов венгерский премьер, комментируя войну России против Украины, сказал, что в Европе присутствует единство относительно планов и целей.
«Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», - отметил Орбан.
Также он добавил, что дебаты в ЕС по поводу новых санкций против РФ будут продолжаться.
Кроме того, Орбан подчеркнул, что высокие цены на энергоносители из-за войны и европейских санкций ухудшают экономическое положение стран Центральной и Восточной Европы.
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан множество раз выступал за снятие санкций с России и прекращение военной помощи Украине со стороны Запада. Свои слова он мотивировал якобы негативной энергетической ситуацией в Европе из-за санкций против России.