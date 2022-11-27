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«Друг Путина» Орбан неожиданно выступил против Кремля

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  • 27.11.2022, 13:40
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«Друг Путина» Орбан неожиданно выступил против Кремля

Премьер-министр Венгрии поддержал Украину.

Известный сторонник России премьер-министр Виктор Орбан неожиданно заявил, что для Европы главное, чтобы Москва не представляла угрозы ее безопасности. Поэтому ей нужна суверенная Украина.

Как сообщает 24.hu, в ходе конгресса Международного объединения христианских демократов венгерский премьер, комментируя войну России против Украины, сказал, что в Европе присутствует единство относительно планов и целей.

«Главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», - отметил Орбан.

Также он добавил, что дебаты в ЕС по поводу новых санкций против РФ будут продолжаться.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что высокие цены на энергоносители из-за войны и европейских санкций ухудшают экономическое положение стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан множество раз выступал за снятие санкций с России и прекращение военной помощи Украине со стороны Запада. Свои слова он мотивировал якобы негативной энергетической ситуацией в Европе из-за санкций против России.

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