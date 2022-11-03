В Бресте задержали главреда газеты «Царква» Игоря Барановского 3.11.2022, 0:44

Игорь Барановский

Ранее его уже задерживали.

О задержании в Бресте главного редактора газеты «Царква» Игоря Барановского сообщил «Белсат».

«Царква» — белорусская религиозная культурно-просветительская газета, освещающая жизнь греко-католических общин в Беларуси и в других странах мира.

Задержание Игоря Барановского явно должно быть связано с задержанием священника греко-католической церкви в Бресте Игоря Кондратьева, о котором стало известно ранее.

Барановский уже задерживался 4 октября 2020 года и отсидел по двум протоколам 30 суток в Бресте и Столине.

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