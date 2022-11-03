В Бресте задержали главреда газеты «Царква» Игоря Барановского
- 3.11.2022, 0:44
Ранее его уже задерживали.
О задержании в Бресте главного редактора газеты «Царква» Игоря Барановского сообщил «Белсат».
«Царква» — белорусская религиозная культурно-просветительская газета, освещающая жизнь греко-католических общин в Беларуси и в других странах мира.
Задержание Игоря Барановского явно должно быть связано с задержанием священника греко-католической церкви в Бресте Игоря Кондратьева, о котором стало известно ранее.
Барановский уже задерживался 4 октября 2020 года и отсидел по двум протоколам 30 суток в Бресте и Столине.