ВСУ ликвидировали преподавателя живописи из Волгограда 3.11.2022, 2:01

Сергей Шмелев

Сергей Шмелев учил детей, а потом поехал убивать украинцев.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта-художника, который ранее обучал детей в школе искусств. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали 34-летнего Сергея Шмелева.

«По рассказу родителей учеников Шмелева, он был одним из самых уважаемых наставников у юных художников, дети очень ждали возвращения с фронта любимого учителя», - написал Иракли Комахидзе.

Шмелев жил в Волгограде и преподавал детям живопись. Его ликвидировали 24 октября, а уже 1 ноября похоронили.

У оккупанта осталась жена и полуторагодовалый сын.

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