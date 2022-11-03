закрыть
3 ноября 2022, четверг, 2:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали преподавателя живописи из Волгограда

  • 3.11.2022, 2:01
ВСУ ликвидировали преподавателя живописи из Волгограда
Сергей Шмелев

Сергей Шмелев учил детей, а потом поехал убивать украинцев.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта-художника, который ранее обучал детей в школе искусств. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали 34-летнего Сергея Шмелева.

«По рассказу родителей учеников Шмелева, он был одним из самых уважаемых наставников у юных художников, дети очень ждали возвращения с фронта любимого учителя», - написал Иракли Комахидзе.

Шмелев жил в Волгограде и преподавал детям живопись. Его ликвидировали 24 октября, а уже 1 ноября похоронили.

У оккупанта осталась жена и полуторагодовалый сын.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип