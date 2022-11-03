ВСУ ликвидировали преподавателя живописи из Волгограда
- 3.11.2022, 2:01
Сергей Шмелев учил детей, а потом поехал убивать украинцев.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта-художника, который ранее обучал детей в школе искусств. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
ВСУ ликвидировали 34-летнего Сергея Шмелева.
«По рассказу родителей учеников Шмелева, он был одним из самых уважаемых наставников у юных художников, дети очень ждали возвращения с фронта любимого учителя», - написал Иракли Комахидзе.
Шмелев жил в Волгограде и преподавал детям живопись. Его ликвидировали 24 октября, а уже 1 ноября похоронили.
У оккупанта осталась жена и полуторагодовалый сын.