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Украинский спецназ уничтожил минометный расчет россиян: эффектное видео

  • 3.11.2022, 8:14
  • 3,166
Украинский спецназ уничтожил минометный расчет россиян: эффектное видео

Оккупанты пытаются спрятаться у одного из домов.

Украинские воины уничтожили минометный расчет армии Путина.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

Так, операторы Сил специальных операций ВСУ зафиксировали обезвреживание минометного расчета оккупантов. Мощное видео было опубликовано в соцсетях.

Украинские защитники атаковали вражеские позиции ударным БПАК – беспилотным авиационным комплексом.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты пытаются спрятаться у одного из домов. Несмотря на это, украинские воины мощно ударили по врагу.

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