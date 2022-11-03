В Минске полностью опустели шесть бизнес-центров 11 3.11.2022, 9:35

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иллюстрационное фото

Предприниматели уходят из белорусской столицы.

В 2022 году в столице предложение офисов значительно превышает спрос. Сейчас свободные помещения можно найти в 117 бизнес-центрах из 141, а запросы на аренду от айтишных компаний упали более чем в два раза, сообщает агентство «Твоя столица».

По состоянию на конец октября 2022 года в Минске насчитывался 141 введенный в эксплуатацию бизнес-центр (объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию не ранее 1996 года, офисная площадь которых составляет более 3 000 кв. м.), чей совокупный объем офисных площадей перешагнул за отметку 1,1 млн. кв. м. И это без учета небольших административных зданий и отдельных офисов, встроенных в жилые дома или торговые центры.

За неполный 2022 год были введены в эксплуатацию только три бизнес-центра, с совокупной офисной площадью около 20 тыс. кв. м., примерно столько же — за прошедший 2021 год. Это далеко не рекордные объемы ввода, которые, например, отмечались в 2013—2015 годах на уровне от 100 до 175 тыс. кв. м. в год.

Но даже и эти ежегодные 20 тыс. кв. м. на данный момент для Минска можно назвать избыточными, о чем свидетельствует ежеквартальный антирекорд по объемам предлагаемых в аренду офисов.

Начиная с 2020 года, объемы помещений для офисов, предлагаемых в аренду, не перестают увеличиваться: за 2020 год +42 тыс. кв. м., за 2021 год +47 тыс. кв. м., а за неполный 2022 год уже +67 тыс. кв. м. В результате, на сегодняшний день офисный рынок Минска вплотную приблизился к отметке 200 тыс. кв. м.

Свободных офисов в бизнес-центрах — 18% от общего объема площадей, что является абсолютным рекордом для столицы.

Таким образом, свободные офисы можно найти в 117 бизнес-центрах из 141, причем как минимум 6 бизнес-центров можно назвать полностью пустыми, а еще 10 бизнес-центров имеют свободную площадь для аренды более 50%.

В 53 бизнес-центрах доступно по 1 000+ кв. м., при этом менее 100 кв. м. только в 16 бизнес-центрах.

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