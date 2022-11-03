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В российском Белгороде мужчина с «гранатой» парализовал движение в центре города

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  • 3.11.2022, 9:52
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В российском Белгороде мужчина с «гранатой» парализовал движение в центре города
иллюстрационное Фото: 112.ua

Ее вложил в руку россиянину случайный прохожий.

В среду, 2 ноября, в центре российского города Белгорода, недалеко от границы с Украиной, возник переполох из-за мужчины, который крепко сжимал в руке предмет, похожий на гранату.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

По вызову очевидцев прибыли полицейские, которые перекрыли часть улицы в центре города, тем самым парализовав движение общественного и частного транспорта.

Испуганный мужчина не решался разжать руки и почти час ждал прибытия саперов. Когда же они прибыли, то оказалось, что предмет, который он счел гранатой, был лишь зажигалкой соответствующей формы.

Как оказалось, ее дал мужчине случайный пьяный прохожий. Он сделал вид, что вынимает чеку и вложил муляж ему в руки.

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