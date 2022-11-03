В Мелитополе взорвали один из основных штабов армии РФ 2 3.11.2022, 10:15

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Взрывы были слышны во всех районах города.

Утром в четверг, 3 ноября, в захваченном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы. Они прозвучали на местном заводе «Рефма», где оккупанты обустроили один из основных штабов.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Бавовна» вместо будильника для кафиров Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода «Рефма», где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

«Считаем количество ликвидированных орков», - добавил Федоров.

Местное издание «РИА Мелитополь» сообщает, что взрывы были слышны во всех районах города.

По данным издания, в районе «Рефмы» не только базируется военная техника оккупантов. Ряд зданий они превратили в казармы. Доступа к этой промзоне у гражданских нет.

Журналисты «РИА Мелитополь» также сообщили, что первые взрывы были слышны в районе 5:00. Они доносились со стороны местного аэродрома, где у оккупантов много военной техники.

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