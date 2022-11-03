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Канадский гигант оценил падение экспорта белорусского калия в 50-60%

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  • 3.11.2022, 10:40
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Канадский гигант оценил падение экспорта белорусского калия в 50-60%

Санкции действуют.

Поставки калийных удобрений из Беларуси в 2022 году сократятся на 50-60%. Такую оценку сделал крупнейший игрок мирового рынка канадская Nutrien в своем новом квартальном отчете.

«По прогнозам, поставки калия из Беларуси сократятся на 50-60%, а из России — на 20-25% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, что соответствует нашим предыдущим ожиданиям», — говорится в отчете.

Отметим, белорусская калийная промышленность находится под западными санкциями.

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