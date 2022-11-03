Ученые рассказали, почему белые медведи не скользят на льду 1 3.11.2022, 10:55

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Следим за лапами.

Ученые из Университета Акрона в Огайо провели исследование лапы белого медведя. Они сосредоточили внимание на сосочках — микроструктурах на подушечках лап. Хотя подобные микроструктуры встречаются на лапах и других медведей, сосочки у белых медведей имеют свою специфику: они помогают ему двигаться по льду, пишет techinsider.

По мере изменения климата экосистемы во всем мире начали меняться. Одной из таких экосистем является Арктика, где живут белые медведи. Судьба белых медведей тревожна: они привыкли охотиться с морского льда, а этот лед в Арктике тает. На фоне особого внимания к белым медведям исследователи начали последовательно изучать их анатомию. Оказалось, что мы еще очень многого об этих прекрасных животных не знаем.

Исследователи внимательно изучили лапы белого медведя, которые играют важную роль в его выживании.

Предыдущие работы показали, что когти белого медведя короче, чем у других медведей, а их лапы меньше по сравнению с размером тела. Но что не было изучено, так это сосочки — микроструктуры на подушечках лап.

Ученые начали с простого сравнения лап у разных видов медведей. Они обнаружили, что, кроме белых медведей, у черных (гризли) и бурых медведей также есть сосочки на лапах, а вот у малайских медведей их нет. Ученые заметили, что сосочки на лапах белого медведя выглядят иначе, чем у двух других видов медведей: главное отличие заключается в том, что сосочки у белых медведей существенно выше, чем у двух других видов.

Исследователи создали 3D-модели подушечек лап белого медведя. Моделирование показало, что более высокие сосочки обеспечивают лучшее зацепление — важнейшая характеристика для медведя, который большую часть времени ходит по льду. Ученые показали, что сосочки на лапах белых медведей в 1,5 раза выше, чем у бурых или черных медведей. Из-за более высоких сосочков у белых медведей площадь поверхности лап в 1,3 раза больше, что и дает лапам белого медведя лучше зацепляться за лед.

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