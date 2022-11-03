Российский флаг, который висел над зданием областной администрации Херсона, пропал

Российский флаг, который висел над зданием областной администрации Херсона, пропал9
- 3.11.2022, 12:05
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Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.
Российские Telegram-каналы сообщают, что флаг РФ, который висел над зданием областной администрации оккупированного Херсона, пропал.
Позднее глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил, что фото здания ОГА сделано сегодня, 3 ноября.
«Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки», — подчеркнул Соболевский.
Также армия РФ покинула свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и в Белозерке.
Ранее в оккупированном российскими властями Херсоне была закрыта переправа через Днепр.
Назначенная Россией «администрация» Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение – как автомобильное, так и почти полностью речное.