Российский флаг, который висел над зданием областной администрации Херсона, пропал 9 3.11.2022, 12:05

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Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.

Российские Telegram-каналы сообщают, что флаг РФ, который висел над зданием областной администрации оккупированного Херсона, пропал.

Позднее глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил, что фото здания ОГА сделано сегодня, 3 ноября.

«Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки», — подчеркнул Соболевский.

Также армия РФ покинула свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и в Белозерке.

Ранее в оккупированном российскими властями Херсоне была закрыта переправа через Днепр.

Назначенная Россией «администрация» Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение – как автомобильное, так и почти полностью речное.

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