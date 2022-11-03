Бойцы ВСУ ликвидировали однофамильца диктатора 6 3.11.2022, 12:33

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Захватчик рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франко. Захватчик воевал против Украины с июня. «Грузом 200» стал на территории «ЛНР».

«ВСУ ликвидировали однофамильца Франсиско Франко», - написал в Facebook блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Как пишут росСМИ, Франко был «демилитаризован» на войне в Украине 27 сентября. 24 сентября он последний раз вышел на связь с женой и двумя дочерьми.

Франко был родом из поселка Новое Доскино. В декабре ему могло бы исполниться 36 лет.

В 2005 году россиянин был отправлен на срочную военную службу в Ковров, затем отслужил два года в армянском городе Гюмри. В августе 2014 года подписал свой первый военный контракт на три года, воевал в Сирии.

Свою службу в рядах ВС РФ он закончил в 2017 году, а через два года подписал второй военный контракт.

Пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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