ВСУ громят войска РФ вдоль всего берега Днепра под Херсоном 1 3.11.2022, 13:39

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По базам оккупантов нанесли удары от Новой Каховки до Голой Пристани.

2 и 3 ноября на Херсонщине снова было неспокойно для оккупантов. Вначале украинская артиллерия в очередной раз отработала по Антоновскому мосту, а позже по Новой Каховке и Голой Пристани.

Журналисты местного Telegram-канала сообщают, что в Голой Пристани были «прилеты» по позициям врага, а также по зданию администрации, где находились представители оккупационной власти, сообщает dialog.ua.

Источник сообщает, что в Голой Пристани украинская артиллерия обстреляла позиции врага, которые были вдоль береговой линии. Еще в октябре оккупанты стали возводить новую оборонительную линию вдоль берега. Преимущественно это окопы.

Еще одни паблик, но из Николаева, сообщает, что ночью были «прилеты» были по понтонной переправе российских войск во Львово и в районе Тягинки.

А ночью в Новой Каховке был пожар в районе шлюза. Журналисты-расследователи из OSINT сообщают, что пожар не был потушен и к утру 3 ноября. Хотя «прилеты» были зафиксированы еще 2 ноября около 19:00. На спутниковых фото видно, что большинство временных мостов, которые навели оккупанты, были уничтожены.

Также 2 ноября было минимум 8 «прилетов» по Антоновскому мосту в Херсоне. Политолог Владимир Молчанов сообщил, что в результате была уничтожена баржа, которую оккупанты использовали для переправы.

А на стадионе «Спартак» была уничтожена система ПВО «С-300». Вместе с этим коллаборант Стремоусов заявил, что в течение ближайших двух недель начнутся уличные бои в самом Херсоне.

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