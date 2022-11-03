МОТ готовится ввести санкции против режима Лукашенко 3 3.11.2022, 13:51

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Диктатор нарушает права независимых профсоюзов.

Конференция Международной организации труда может рассмотреть санкционные меры против Беларуси в июне 2023 года. Такое положение содержится в проекте документа, который МОТ собирается рассмотреть 8 ноября, сообщает «Позiрк».

Белорусскому правительству рекомендуется до марта 2023 года отчитаться о выполнении рекомендаций МОТ. После изучения отчета Административный совет МОТ предложит меры реагирования.

В проекте решения организации, содержится «настоятельный призыв» к правительству Беларуси "немедленно освободить» и «снять все связанные обвинения» против членов независимых профсоюзов.

По данным МОТ, в Беларуси 23 члена профсоюза арестованы или их свобода передвижения ограничена.

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