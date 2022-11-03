Ракета HIMARS попала в кабинет «главы» коллаборантов 4 3.11.2022, 15:00

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Новые подробности уничтожения оккупационной администрации в Голой Пристани.

В Голой Пристани на Херсонщине было полностью уничтожено здание оккупационной администрации.

Оно было разрушено точным ударом в ночь на четверг, 3 ноября. Об этом сообщил коллаборант Кирилл Стремоусов, передает glavred.info.

«Сегодня ночью была обстреляна Голопристанская администрация... Во время обстрела никто не пострадал, поскольку обстрел был ночью. Но здание администрации полностью разрушено», – заявил пособник российских оккупантов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук намекнул в Telegram на взрывы в Голой Пристани и сказал, что нужно подождать, чтобы узнать результаты.

«Хлопок потоптался в Голой Пристани. Ждем итогов», – отметил он.

Между тем в местных группах сообщают, что по администрации в Голой Пристани мог быть совершен удар с HIMARS. При этом эпицентром стал кабинет так называемого «главы» местной администрации Геннадия Недячкова.

В соцсетях начали появляться видео, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара по администрации.

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