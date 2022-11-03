В оккупированном Донецке «кадыровцы» устроили дебош в ресторане
3.11.2022, 17:24
8,918
Внутрь заведения бросили гранату.
Донецкие телеграм-каналы пишут, что местные семьи пошли отмечать праздник в ресторан, где «кадыровцы» стали приставать к женщинам. Мужу одной из женщин не понравились приставания к его супруге, после непродолжительной словесной перепалки, «кадыровец» бросил ручную гранату в ресторан, сообщает телеграм канал «Хартия-97%».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com