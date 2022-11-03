В оккупированном Донецке «кадыровцы» устроили дебош в ресторане 3.11.2022, 17:24

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Внутрь заведения бросили гранату.

Донецкие телеграм-каналы пишут, что местные семьи пошли отмечать праздник в ресторан, где «кадыровцы» стали приставать к женщинам. Мужу одной из женщин не понравились приставания к его супруге, после непродолжительной словесной перепалки, «кадыровец» бросил ручную гранату в ресторан, сообщает телеграм канал «Хартия-97%».

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