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В оккупированном Донецке «кадыровцы» устроили дебош в ресторане

  • 3.11.2022, 17:24
  • 8,918
В оккупированном Донецке «кадыровцы» устроили дебош в ресторане

Внутрь заведения бросили гранату.

Донецкие телеграм-каналы пишут, что местные семьи пошли отмечать праздник в ресторан, где «кадыровцы» стали приставать к женщинам. Мужу одной из женщин не понравились приставания к его супруге, после непродолжительной словесной перепалки, «кадыровец» бросил ручную гранату в ресторан, сообщает телеграм канал «Хартия-97%».

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