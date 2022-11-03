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В Украине за время войны ликвидированы более 1400 российских офицеров

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  • 3.11.2022, 19:38
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В Украине за время войны ликвидированы более 1400 российских офицеров

Офицерский состав войск РФ в Украине каждый день уменьшается почти на шесть человек.

Офицерский состав российских оккупационных войск в Украине каждый день уменьшается почти на шесть человек.

Такую статистику опубликовало 2 ноября в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

«В Украине было денацифицировано 1 402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%», – сообщили в страткоме ВСУ со ссылкой на исследователей ОЅINT

Сообщается, что за время войны в Украине ликвидированы два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 военных другого ранга.

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