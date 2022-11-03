ВСУ уничтожили вертолет оккупантов под Бахмутом 1 3.11.2022, 21:29

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Видео опубликовал министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 2 ноября рассказал российским летчикам-оккупантам об одной из причин, почему их не любят в Украине.

«Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну», – написал Резников.

В этом же посте он опубликовал видео уничтожения вертолета врага.

«Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов», – резюмировал глава Минобороны Украины.

Вертолет, который фигурировал в видео Резникова, был сбит накануне под Бахмутом Донецкой области и, вероятно, принадлежал ЧВК «Вагнер».

Ukrainians love birds very much. We cannot accept the presence of those disgusting russian metal objects - which scare our fauna - in our skies. #UAarmy warns: flights to Ukraine are harmful to russian occupiers.



🎶 Maksym Snizhko pic.twitter.com/Y0njzmsISA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 2, 2022

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