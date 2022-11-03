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ВСУ уничтожили вертолет оккупантов под Бахмутом

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  • 3.11.2022, 21:29
  • 3,580
ВСУ уничтожили вертолет оккупантов под Бахмутом

Видео опубликовал министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 2 ноября рассказал российским летчикам-оккупантам об одной из причин, почему их не любят в Украине.

«Украинцы очень любят птиц. Мы не можем смириться с присутствием в нашем небе этих отвратительных российских металлических предметов, которые пугают нашу фауну», – написал Резников.

В этом же посте он опубликовал видео уничтожения вертолета врага.

«Армия Украины предупреждает: полеты в Украину вредны для российских оккупантов», – резюмировал глава Минобороны Украины.

Вертолет, который фигурировал в видео Резникова, был сбит накануне под Бахмутом Донецкой области и, вероятно, принадлежал ЧВК «Вагнер».

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