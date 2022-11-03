Мобилизованные россияне устроили дебош в Запорожской области 5 3.11.2022, 22:45

6,318

Зарезали 13 коров, угнали машину, открыли огонь.

Четверо пьяных мобилизованных резервистов из Северной Осетии устроили дебош в Запорожской области. Об этом сообщает Baza, информацию подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Инцидент произошел 30 октября. Изначально пьяные солдаты зарезали 13 коров на ферме в запорожском городе Васильевка. Затем они выгнали хозяина фермы из его дома.

После этого мобилизованные напали на сослуживцев на ферме и избили их, а затем угнали рабочий автомобиль. Когда их остановили на одном из постов, они открыли огонь по военнослужащим российской армии и ранили сержанта.

«Сказать, что стыдно за этих людей — не сказать ничего!» — возмутился Меняйло. Он пообещал, что все четверо понесут наказание. «Пусть после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры, но и мы — ответственны!» — заявил Меняйло.

Позже дебоширов задержали. В ближайшее время им должны предъявить обвинения.

Власти ранее неоднократно сообщали о случаях гибели мобилизованных в результате злоупотребления алкоголем. Так, на неподобающее поведение призывников жаловались жители Екатеринбурга. По словам горожан, мобилизованные разгуливали по улицам в пьяном состоянии, приставали к людям и даже устраивали драки. В Забайкалье нескольких мобилизованных отправили из учебных частей по домам из-за злоупотребления алкоголем, рассказывал депутат Госдумы от региона Андрей Гурулев. В начале октября парламентарий, который также является членом комитета по обороне, уверял, что не видит ничего зазорного в пьянстве среди мобилизованных.

После объявления в России «частичной мобилизации» в ряде регионов законодательно запретили продажу спиртного вблизи пунктов сбора и воинских частей. Такие ограничения ввели в Тверской, Новосибирской и Амурской областях, Бурятии, Приморье, Тыве, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».