В Чувашии продолжается бунт мобилизованных 2 3.11.2022, 23:27

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Они требуют от властей 400 млн рублей.

В Чувашской Республике (РФ) третий день продолжается бунт мобилизованных, которые требуют от властей незамедлительно перевести на их личные счета 400 млн, выделенные из местного резервного фонда, пишет «Диалог».

В четверг, 3 ноября, солдаты составили коллективное обращение к главе Чувашии Олегу Николаеву, в котором настаивают на выполнении их требования. Как пишут местные паблики, публикующие фото указанного письма, под ним готовы поставить свои подписи более 2 тысяч мобилизованных.

Об обещанных 400 млн рублей мобилизованным рассказал ранее замглавы администрации республики Владимир Степанов. Однако позже власти пошли на попятную: министр финансов кабмина республики опроверг выделение из резервного фонда указанной суммы.

По его словам, на поддержку мобилизованных было выделено всего 100 млн рублей, еще 30 млн рублей собрал один из фондов. Таким образом, ни о каких 400 млн рублей ему неизвестно.

Касательно собранных 130 млн рублей, то этой суммы недостаточно даже для единоразовой выплаты каждому мобилизованному в республике, размер которой составляет 50 тыс. рублей.

На фоне всей этой истории Минобороны РФ направило в часть к бунтующим мобилизованным главного военкома Чувашии Бахтиера Холикова.

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