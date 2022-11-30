У Марии Колесниковой прободная язва? 4 30.11.2022, 16:41

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Мария Колесникова

Появились новые подробности о состоянии политзаключенной.

Политзаключенную Марию Колесникову привезли в больницу в тяжелом состоянии. Адвоката до сих пор не пускают, а диагноз отказываются сообщать, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.

Отец Марии Александр Павлович находится в больнице Гомеля. Контакты отца с врачами происходят в присутствии сотрудников Министерства внутренних дел.

Марию привезли уже в тяжелом состоянии. Неизвестно когда ей стало плохо, так как адвоката не пускают с 17 ноября.

Операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, она в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются.

Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария позволяет. По неподтвержденной информации у Марии прободная язва.

Адвоката к Марии не пустили, отца тоже.

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