У Марии Колесниковой прободная язва?4
- 30.11.2022, 16:41
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Появились новые подробности о состоянии политзаключенной.
Политзаключенную Марию Колесникову привезли в больницу в тяжелом состоянии. Адвоката до сих пор не пускают, а диагноз отказываются сообщать, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.
Отец Марии Александр Павлович находится в больнице Гомеля. Контакты отца с врачами происходят в присутствии сотрудников Министерства внутренних дел.
Марию привезли уже в тяжелом состоянии. Неизвестно когда ей стало плохо, так как адвоката не пускают с 17 ноября.
Операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, она в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются.
Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария позволяет. По неподтвержденной информации у Марии прободная язва.
Адвоката к Марии не пустили, отца тоже.