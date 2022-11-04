Российские пропагандисты объясняют неудачи на фронте «плохой погодой» 4.11.2022, 2:39

А военные аналитики – профессионализмом и отвагой воинов ВСУ.

Операция российской армии в Донецкой области не дает результатов: в ночь на четверг российские военные были вынуждены уйти из села Павловка, единственного населенного пункта, который удалось завоевать в ходе недавнего наступления, сообщает Bild.

«В Павловке продвинулись, насколько смогли, и оказались а заложниках у распутицы и высоты над уровнем моря... Собственно, не сама Павловка непроходима, а пути подхода к ней. Это километры пересеченки, наблюдаемые противником, по которым подвоз всего жизненно необходимого ползёт, а не проскакивает, как это положено относительно открытой местности», — написал в своём телеграм-канале один из бывших представителей оккупационной администрации «ДНР», а ныне военный блогер Александр Ходаковский.

Другой российский военный блогер, Алексей Суконкин, также разочарован промежуточными итогами российского наступления. В своем посте, ссылаясь на слова действующего офицера ВС РФ, он утверждает, что при штурме Павловки погибло больше российских солдат, чем за всё время первой чеченской войны.

В свою очередь, ВСУ, как отмечает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, действуют тактически дальновидно: так, в среду украинские войска смогли разрушить понтонный мост через Днепр, который россияне построили для снабжения своих солдат.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратил внимание на колоссальные потери оккупантами своих самолетов на войне против Украины. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что продолжающаяся сегодня война является позором для россиян.

За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане.

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