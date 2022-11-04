В Беларуси растут цены на фастфуд 4.11.2022, 10:46

Вопреки ценовым ограничениям.

Октябрьская неразбериха в ценообразовании, конечно, наделала много шума в торговле, да и среди населения. Сначала мораторий на цены, а потом громоздкое постановление Совмина о регулировании стоимости товаров заставили даже матерых бизнесменов чесать затылки. Некоторые пункты постановления до сих пор комментирует МАРТ. И, откровенно говоря, не всегда понятно, пишет портал Tochka.by.

Факт остается фактом: с этим всем нам теперь надо жить. И если основная масса людей в математические формулы ценообразования особо не вникает, то вот сфера торговли высчитывает все до копейки и часто «откручивает» стоимость многих товаров, чтобы избежать наказания со стороны контролеров.

Что удивительно: на фоне ценовой неразберихи и требований власти «усмирить» рост цен рестораны быстрого питания, как выяснили журналисты, продолжают поднимать ценники. В чем же причина? И сильно ли дорожает фастфуд? Нашли ответы на вопросы.

«Золотой» бургер

Чтобы понять, подорожал или подешевел фастфуд, сравнили цены в ресторанах быстрого питания в конце августа и в начале ноября. И вот как они изменились за неполных три месяца.

Судя по всему, рост цен на продукцию не усмирил никто из трех крупнейших игроков фастфуда в стране. Хотя надо признать, все сети стараются не терять покупателей, завлекают их путем разного рода акций и скидок.

McDonald’s: I’m Lovin' It?

В сравнении с августом в ноябре основные позиции в белорусских ресторанах McDonald’s приросли в цене.

«Нулевой рост» показала картошка фри. Зато цена на соусы приятно порадовала поклонников сети: теперь они стоят в буквальном смысле копейки. Из выбранных нами позиций больше всего подрос в стоимости чизбургер, а меньше всего — Биг Тейсти.

А что с ценами в «Доме Воппера»?

Burger King как и все другие крупные сети, конечно, стремится удержать цены на популярные товарные позиции, но не всегда это получается.

К примеру, соусы подорожали на 10%, зато в ассортименте их большое количество. Крылышки потяжелели по стоимости на 9%, а самое популярное блюдо — воппер — на 5%.

Зато гамбургер можно купить за два рубля. И он за последние месяцы не подорожал ни на копейку.

Кстати, в начале августа эта американская сеть ресторанов быстрого питания вернула долгожданную безлимитную газировку, которая была «в стопе» с мая. Сейчас достаточно приобрести фирменный стакан и купить спецпредложение в заведении — и пей содовую сколько хочешь.

Полковник Сандерс следит за ценами

Больнее всего по карману поклонников KFC ударили цены на наггетсы, зато чизбургеры не подорожали и по-прежнему стоят 3,90.

Однако если в нашем августовском обзоре KFC стал самым дорогим фастфудом по среднему чеку, то к осени инфляцию здесь как-то удалось «обуздать».

У кого самый дорогой фастфуд?

Для составления индекса роста цен на фастфуд выберем одинаковый набор продуктов для перекуса. Стоимость каждого товара и общая сумма указана по данным на 2 ноября. Рост цен указан в сравнении с 21 августа.

К примеру, набор из трех продуктов в McDonald’s в августе стоил 11,3 рубля, в Burger King — 10,3 рубля, а в KFC — 11,9 рубля. А уже в начале ноября набор McDonald’s стоил 11,8 рубля, Burger King — 10,7 рубля, а в KFC — 12,2 рубля.

Исходя из этих данных, получаем изменения цен на фастфуд в процентах: McDonald’s показал прирост в 4,4%, Burger King в 3,8%, а KFC в 2,5%.

В среднем стандартный набор фастфуда (небольшой сэндвич, картофель и горячий напиток) в стране за последние месяцы подорожал на 3,5%.

Самый значимый вклад в повышении цен на фастфуд внес McDonald’s, хотя весной и летом эта сеть демонстрировала минимальный ценовой прирост.

Почему дорожает фастфуд?

Журналисты обратились к владельцам крупной сети ресторанов быстрого питания в Беларуси. На условиях анонимности нам прокомментировали ситуацию с ростом цен на фастфуд. В том числе и работу с постановлением Совмина о регулировании стоимости товаров.

«Новое постановление Совмина частично распространяется на работу общепита, к которому мы относимся. Но ограничение надбавок касается только части продукции, а именно той, которую мы закупаем и продаем в готовом виде. К примеру, газировка и вода в бутылках, замороженные десерты, соусы. Последние в некоторых сетях пропали по той причине, что стоить они должны с учетом всех наценок дороже, чем позволяет постановление. И если продавать соусы (а они очень популярны) себе в убыток, тогда придется отказаться от многих акций и предложений, чему явно не обрадуются посетители».

Что касается горячего мяса, булок, картофеля фри, всего того, что готовят сотрудники ресторанов, — на эти категории ценовые ограничения властей не распространяются, уточнил топ-менеджер компании.

«Но мы все равно „тормозим“ цены. Тут все просто: чем дороже продукция, тем реже ее покупают. Хотя товары в закупке дорожают быстрее, чем вы видите на ценниках. Мы просто компенсируем разницу за счет снижения собственных прибылей. К тому же, делаем акцент на массовость: отбиваем затраты за счет количества чеков. Также проводим акции для покупателей, делаем скидки и активно расширяем сеть, дабы увеличить охваты».

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