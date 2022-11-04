Южная Корея подняла 80 истребителей из-за военных самолетов КНДР 4.11.2022, 11:09

Были задействованы в том числе F-35A.

Южная Корея подняла в воздух не менее 80 истребителей после того, как зафиксировала 180 северокорейских военных самолетов в воздухе у линии разграничения сторон. Об этом 4 ноября сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Как сообщает агентство со ссылкой на южнокорейских военных, активность самолетов КНДР наблюдалась с 11.00 до 15.00 по местному времени 4 ноября.

Северокорейская военная авиация действовала в нескольких районах, в том числе в районе Восточного (Японского) и Западного (Желтого) моря. По данным военных, речь шла о бомбардировщиках, а также об истребителях «МиГ» и «Су».

В ответ Сеул принял решение поднять в воздух десятки своих истребителей, включая F-35A.

Напомним, в последнее время КНДР все чаще запускает ракеты в сторону соседей. 3 ноября были запущены три ракеты в сторону Японского моря, 2 ноября — не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от границы в Японском море.

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