ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в гостинце «Золотой фазан» на Херсонщине

ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в гостинце «Золотой фазан» на Херсонщине1
- 4.11.2022, 12:17
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Детонация продолжалась в течение двух часов.
В ночь с 3 на 4 ноября было неспокойно для оккупантов в Алешковском районе на Херсонщине. Украинская артиллерия нанесла серию прицельных ударов по гостиничному комплексу «Золотой фазан», который находится рядом с селом Раденское.
Новость сообщили журналисты местного Telegram-канала.
В течение двух часов была детонация. Новость подтвердил мэр Алешек Евгений Рыщук.
С его слов, местное население не подпускают близко к гостинице. Известно, что в самом комплексе находились оккупанты, а рядом стояла военная техника.