ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в гостинце «Золотой фазан» на Херсонщине 1 4.11.2022, 12:17

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Детонация продолжалась в течение двух часов.

В ночь с 3 на 4 ноября было неспокойно для оккупантов в Алешковском районе на Херсонщине. Украинская артиллерия нанесла серию прицельных ударов по гостиничному комплексу «Золотой фазан», который находится рядом с селом Раденское.

Новость сообщили журналисты местного Telegram-канала.

В течение двух часов была детонация. Новость подтвердил мэр Алешек Евгений Рыщук.

С его слов, местное население не подпускают близко к гостинице. Известно, что в самом комплексе находились оккупанты, а рядом стояла военная техника.

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