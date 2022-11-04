Итальянский город заплатит по 30 тысяч евро желающим поселиться в нем 4.11.2022, 12:27

2,360

Таким образом мэрия хочет привлечь в город новых жителей.

Итальянский город Пресичче-Акварика (регион Апулия) начнет выдавать гранты в размере 30 тысяч евро любому, кто купит дом и зарегистрируется в городе, пишет «Европульс».

Грант будут выдавать на безвозмездной основе. Им можно будет оплатить 50% стоимости жилья или потратить на ремонт купленной недвижимости. Дом в Пресичче-Акварике можно найти по цене от 40 тысяч евро, квартиру – от 60 тысяч евро.

Таким образом мэрия хочет привлечь в город новых жителей. Как и многие другие сельские местности, Пресичче-Акварика страдает от того, что его жители переезжают в более крупные населенные пункты. В настоящее время в городе живет чуть больше 10 тысяч человек. Чтобы мотивировать горожан не уезжать, мэрия даже начала выплачивать тысячу евро премии за рождение ребенка.

Грант на покупку дома в Пресичче-Акварика станет первым подобным проектом в Италии. Аналогичную выплату собираются в ближайшее время ввести и в одной из деревень на Сардинии. Сумма гранта там составит 15 тысяч евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».