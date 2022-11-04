У Шойгу решили кинуть Пригожина на «фарш» под Бахмутом

У Шойгу решили кинуть Пригожина на «фарш» под Бахмутом2
- Александр Коваленко
- 4.11.2022, 12:33
- 5,680
Минобороны РФ отказало в поддержке потрепанным подразделениям ЧВК «Вагнера».
Интересное явление имело место быть под Бахмутом. Подразделения частной военной компании «Вагнер» несут сейчас там серьезные потери и запрашивают подкрепление, грубо говоря – ресурс для восстановления боеспособности.
Относительно ресурса Пригожин лично дал запрос Министерству обороны Российской Федерации о выделении на это направление для его подразделений «чмобиков». Ответ был отрицательный.
То есть Минобороны РФ определило монополию на мясную продукцию, а Женечка пускай сутками не спит, по исправительным колониям катается, вербует зеков, а «чмобиков» ему не видать.
Это, кстати, очень показательно, поскольку показывает уровень внутренней конфронтации в военно-политической среде России.
Александр Коваленко, t.me