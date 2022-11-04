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Оккупанты опозорились «линией обороны» в Новой Каховке

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  • 4.11.2022, 13:22
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Оккупанты опозорились «линией обороны» в Новой Каховке

«Укрепления» россиян больше похожи на что-то совсем другое.

Российские военные активно готовятся к обороне Херсонской области. Правда, иногда эта оборона вызывает только смех.

Так, в Новой Каховке линия обороны врага больше похожа на общественные туалеты. Кажется, будто оккупанты готовятся к какому-то фестивалю и потому поставили много туалетов. Фото с места происшествия опубликовали местные телеграмм-каналы, пишет «24 канал».

Однако на самом деле это не туалеты, как может показаться с первого взгляда. Это действительно оборонительные конструкции из бетона. Возможно, тот, кто планировал обустройство обороны, решил остановить контрнаступление ВСУ смехом.

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