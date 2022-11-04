Оккупанты опозорились «линией обороны» в Новой Каховке 5 4.11.2022, 13:22

8,208

«Укрепления» россиян больше похожи на что-то совсем другое.

Российские военные активно готовятся к обороне Херсонской области. Правда, иногда эта оборона вызывает только смех.

Так, в Новой Каховке линия обороны врага больше похожа на общественные туалеты. Кажется, будто оккупанты готовятся к какому-то фестивалю и потому поставили много туалетов. Фото с места происшествия опубликовали местные телеграмм-каналы, пишет «24 канал».

Однако на самом деле это не туалеты, как может показаться с первого взгляда. Это действительно оборонительные конструкции из бетона. Возможно, тот, кто планировал обустройство обороны, решил остановить контрнаступление ВСУ смехом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».