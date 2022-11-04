Украинские бойцы уничтожили склад и КамАЗы врага под Бахмутом
- 4.11.2022, 13:48
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Мощный взрыв показали на видео.
93-я бригада ВСУ «Холодный Яр» уничтожила склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице Facebook.
«Механизированный батальон холодноярцев «выписали» штраф двум вражеским КамАЗам из БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом со складом БК. Продолжаем ликвидировать силы и средства оккупационных войск и защищать Бахмут!» – говорится в сообщении.