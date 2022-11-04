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Украинские бойцы уничтожили склад и КамАЗы врага под Бахмутом

  • 4.11.2022, 13:48
  • 2,814
Украинские бойцы уничтожили склад и КамАЗы врага под Бахмутом
иллюстрационное фото

Мощный взрыв показали на видео.

93-я бригада ВСУ «Холодный Яр» уничтожила склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады на странице Facebook.

«Механизированный батальон холодноярцев «выписали» штраф двум вражеским КамАЗам из БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом со складом БК. Продолжаем ликвидировать силы и средства оккупационных войск и защищать Бахмут!» – говорится в сообщении.

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