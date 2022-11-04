Оккупанты гибнут в районе Сватово-Кременной взвод за взводом 2 4.11.2022, 14:00

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Россиян гонят в бессмысленные атаки по трупам своих же солдат.

В Луганской области российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Сватового-Кременной.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на разведку, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне „топчут“ своих 200-х», — отметил он.

По словам Гайдая, военные РФ не забирают тела своих погибших сослуживщев.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты. Поэтому возвращаться туда опасно.

Также в селах полно мин и снарядов. По разрушенным улицам ходят лишь домашние животные.

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