В Гомельском районе ведется подготовка мест проживания для российских военных 11 4.11.2022, 14:03

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Количество россиян, которые прибудут, скрывается.

Источник, связанный с Гомельским районным исполнительным комитетом, сообщил «Флагштоку», что руководители «сельсоветов» района получили предписание подготовить места для проживания российских военнослужащих. Сейчас ведется поиск и подготовка мест их возможной дислокации. Время прибытия и количество российских военнослужащих источнику неизвестно.

По информации журналистов, в настоящее время на территории Гомельского района местные жители не фиксируют массового прибытия российских военных или их техники.

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