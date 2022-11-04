Археологи обнаружили в Греции «Минотавра» 4.11.2022, 15:01

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Интригующей находке более 3500 лет.

Археологи совершили интересное открытие при проведении раскопок в некрополе древнего минойского дворца Петрас, расположенного на востоке Крита. Он обнаружили череп жертвенного быка, возраст которого составляет более 3500 лет.

Об открытии сообщает The History Blog. Оно оказалось интригующим, поскольку косвенно связано со знаменитым мифом о Минотавре, который, по преданию, обитал в лабиринте Кносского дворца. Тема связи быка и человека была широко распространена в минойском искусстве.

С этими традициями археологи связывают и череп, обнаруженный ими в древней минойской гробнице. Находка датируется периодом между 1920 и 1750 годами до нашей эры, что делает ее старейшим свидетельством факта жертвоприношения быка, когда-либо найденным в любой известной науке минойской гробнице.

Череп быка был обнаружен в окрестностях дворца Петрас, который был заложен около 3400 года до нашей эры. Остатки этого дворца и города, который его окружал, были обнаружены на западном холме, на берегу узкого залива. На восточном холме также сохранились следы двух поселений разных периодов. Первое из них датируется периодом между 3400 и 2900 годами до нашей эры, второе - XIV-XII веками до нашей эры.

Кладбище было обнаружено во время раскопок именно на восточном холме еще в 2004 году. Проведенные за эти годы раскопки доказали, что данный некрополь был построен специально для элиты общества. Он использовался на протяжении примерно одной тысячи лет и дошел до наших дней в нетронутом виде.

Череп быка был обнаружен на земляном полу участка 8 погребального корпуса 9. Других костей животного там не было. Поэтому ученые считают, что церемония жертвоприношения была совершена на другом участке кладбища, а в гробницу череп быка был принесен во время церемониального шествия. Череп оказался центральным погребальным предметом. Вокруг него археологи обнаружили разбросанными шесть сосудов, включая три кувшина типа «прохоои» с широким горлышком и лампу. Присутствие последней намекает на то, что ритуал мог проводиться ночью.

При этом эксперты говорят, что минойцы не смешивали ритуальные предметы с предметами повседневного обихода. Сосуды оставались в зоне проведения ритуала только потому, что возвращать их домой было нельзя - все, что было связано со смертью, разбивалось и оставлялось на территории кладбища. Именно по стилю изготовления найденных сосудов ученым удалось датировать череп быка. Установлено, что жертвоприношение было совершено примерно в 1850 году до нашей эры.

Ученые не знают, что побудило элитную семью принести в жертву чрезвычайно ценное животное. Возможно, это произошло после сильного землетрясения, пандемии или какого-то опасного природного явления, например, цунами.

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