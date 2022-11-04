В ВСУ рассказали о реальном уровне потерь армии РФ в Украине 4 4.11.2022, 15:35

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Даже больше, чем в сводках украинского Генштаба.

Потери оккупационной армии России в Украине могут быть еще больше, чем в ежедневных сводках украинского Генштаба.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, никто не может досконально подсчитать потери, но у ВСУ достаточно честная и жесткая система верификации.

Череватый подчеркнул, что никто не заинтересован в завышении цифр.

«Есть некоторые критерии, которые я сейчас не могу назвать, по которым командиры сообщают о потерях, обосновывая все эти подсчеты. И оно так и идет по лестнице вверх, и там уже собирается общая сумма. У нас скорее недосчитано, чем пересчитано, потому что все боятся ошибиться. Только имея реальную верификацию, реальные подсчеты и реальные доказательства убитых единиц врага — только тогда оно сообщается вверх», — пояснил представитель ВСУ.

4 ноября Генштаб сообщил, что за минувшие сутки в Украине уничтожили 840 российских оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 74 840 своих военных.

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