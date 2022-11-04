Главным предприятиям Беларуси нечем платить по долгам 5 4.11.2022, 15:48

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Компании рассказали о просроченных обязательствах в 2022 году.

Флагманские компании РБ рассказали о просроченных обязательствах в 2022 году. Журналисты портала banki24.by сравнили, у кого проблемная задолженность накопилась в больших размерах.

Есть три основных вида проблемных обязательств — просрочка по дебиторке, по кредиторке и по кредитам и займам. В первом случае долги не возвращают в срок бизнес-партнеры предприятий, во втором и третьем — сами предприятия.

Информация о состоянии расчетов флагманских компаний в стране выходит с лагом во времени. Поэтому в октябре самыми свежими выступают оперативные данные на 1 сентября.

В целом по Беларуси проблемная дебиторка на 1 сентября достигла 8,442 млрд BYN, кредиторка — 8,772 млрд BYN, кредиты и займы — 3,015 млрд BYN (по Белстату).

В Брестской области просроченная дебиторка флагманов на 1 сентября составила 424,4 млн BYN. Объем проблемной кредиторки на Брестчине достиг 598,2 млн BYN, проблемных кредитов и займов — 288,2 млн BYN.

Лидером по объему проблемной дебиторки и кредиторки стал Брест (205,5 и 214,5 млн BYN), проблемных кредитов и займов — Малоритский район (112,0 млн BYN) и Брест (111,2 млн BYN).

В Витебской области просроченная дебиторка составила 887,4 млн BYN, кредиторка — 1,019 млрд BYN, кредиты и займы — 1,185 млрд BYN. По объему проблемной дебиторки и кредиторки лидировали флагманы Витебска (494,6 и 248,2 млн BYN), кредитов и займов — Миорского района (980,8 млн BYN).

В Гомельской области просрочка по дебиторке на отчетную дату составила 1,361 млрд BYN, по кредиторке — 1,934 млн BYN, по кредитам и займам — 488,3 млн BYN.

Лидерство по размеру проблемной дебиторки и кредитов и займов застолбили за собой флагманы Гомеля (751,4 и 156,9 млн BYN), кредиторки — Жлобинского района (498,3 млн BYN), Гомеля (285,9 млн BYN) и Мозырского района (279,9 млн BYN).

В Гродненской области проблемная дебиторка достигла 533,7 млн BYN, кредиторка — 542,3 млн BYN, кредиты и займы — 76,8 млн BYN. По дебиторке и кредиторке лидировали предприятия Гродно (361,2 и 121,9 млн BYN), по кредитам и займам — Лидского района (52,6 млн BYN).

В Минской области просроченная дебиторка составила 1,841 млрд BYN, кредиторка — 2,144 млрд BYN, кредиты и займы — 443,1 млн BYN. По размеру дебиторки и кредиторки, а также кредитов и займов первое место занял Минский район (604,2, 347,4 и 85,8 млн BYN).

В Могилевской области просрочка по дебиторке достигла 1,020 млрд BYN, по кредиторке — 990,9 млн BYN, по кредитам и займам — 307,9 млн BYN. По дебиторке и кредиторке лидерство захватили флагманы Могилева (734,6 и 271,1 млн BYN), по кредитам и займам — Бобруйск (81,2 млн BYN).

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