Белорусским солдатам после увольнения в запас ограничивают выезд за границу 7 4.11.2022, 18:11

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Им также запрещают менять номер телефона и адрес проживания.

«Белсат» получили несколько сообщений от наших читателей со следующим содержанием: в Беларуси солдатам, которые заканчивают срочную службу, выдают повестку с указанием, что в течение шести месяцев им запрещено выезжать из страны, менять номер телефона и адрес проживания. Еще весной таких бумаг не выдавали.

«В течение 24 часов обязаны прийти в часть, иначе доставкой займется МВД»

Читатель, назвавший себя уволившимся в запас на прошлой неделе солдатом срочной службы, рассказал нам, как накануне увольнения его и других мужчин завели в канцелярию воинской части и познакомили с расписками, запрещающими менять место жительства и номера телефона.

«В течение 24 часов после поступления звонка от командира части будем обязаны явиться в часть. В противном случае доставкой займется МВД, – рассказал читатель. – Также устно предупредили, что любой выезд за границу, в том числе в Россию, должен быть согласован с командиром части. Как нам пояснили офицеры в канцелярии, такие расписки служат аналогом повестки: в случае мобилизации сейчас нет смысла ждать получения повестки на руки, достаточно звонка на мобильный».

Читатель задается вопросом: насколько законны такие повестки?

«Всем сразу выдают мобилизационную повестку, согласно которой, если что, в течение 24 часов они должны явиться в часть. Полгода не имеют права покидать территорию РБ, менять место жительства и номер телефона», – рассказывают родственники одного из солдат срочной службы.

«Моему сыну остался месяц отслужить. Сегодня подписали бумагу обо всех этих ограничениях на полгода», – говорится в очередном сообщении.

Мать одного из демобилизованных беспокоится, как искать работу после армии, когда в любой момент могут позвать обратно:

«Говорят, после демобилизации такой «мобилизационный период» продлится от одного до шести месяцев. И если в течение этого времени тебя вызывают в военкомат, ты должен явиться максимум через 23 часа и быть готовым ехать на сборы. Как с таким после армии искать работу? Кто вообще захочет таких работников нанимать? Это просто полгода жить на пороховой бочке».

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