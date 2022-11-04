В Украине ликвидирован командир батальона РФ подполковник Кардашов 10 4.11.2022, 20:28

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Иван Кардашов

Он был родом из Белгородской области.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

По его данным, ликвидированным офицером-рашистом оказался подполковник российской армии Иван Кардашов.

Отмечается, что он был родом из поселка Ивня Белгородской области РФ.

«Командир батальона подполковник Иван Кардашов из поселка Ивня Белгородской обл. был мужчиной (вероятно) и 20/10/22 умер в СВОВУ при неизвестных обстоятельствах», — резюмировал Necro Mancer.

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