Католики приносят лампадки к стенам закрытого Красного костела 1 4.11.2022, 23:01

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Фотофакт.

Фото принесенных людьми к стенам Красного костела лампадок появилось на сайте Katolik.life.

Издание пишет: ежегодно в это время происходит молитва за умерших. Традиционную октаву молитвы за умерших в этом году проводят у стен закрытого Красного костела, а не в самом храме.

Верующие несут лампадки ко гробу фундатора костела Эдварда Войниловича, который находится при храме.

В прошлые годы у входа в Красный костел размещали символический алтарь, вокруг которого находились сотни лампадок — их ставили верующие в знак молитвы за своих родных, отошедших в вечность.

Что касается нынешней ситуации с Красным костелом, то определенности с ним нет, на обращения к государственным органам ответов не приходило.

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