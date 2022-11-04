Католики приносят лампадки к стенам закрытого Красного костела

Католики приносят лампадки к стенам закрытого Красного костела1
- 4.11.2022, 23:01
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Фотофакт.
Фото принесенных людьми к стенам Красного костела лампадок появилось на сайте Katolik.life.
Издание пишет: ежегодно в это время происходит молитва за умерших. Традиционную октаву молитвы за умерших в этом году проводят у стен закрытого Красного костела, а не в самом храме.
Верующие несут лампадки ко гробу фундатора костела Эдварда Войниловича, который находится при храме.
В прошлые годы у входа в Красный костел размещали символический алтарь, вокруг которого находились сотни лампадок — их ставили верующие в знак молитвы за своих родных, отошедших в вечность.
Что касается нынешней ситуации с Красным костелом, то определенности с ним нет, на обращения к государственным органам ответов не приходило.