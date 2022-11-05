Россияне взрывают корабли под Херсоном 2 5.11.2022, 8:53

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Что происходит?

Под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По предварительным оценкам, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов, что может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть в дельту Днепра, в заповедную зону Национального природного парка «Нижнеднепровский» и дальше вплоть до Черного моря.

«Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать, потому что у наших специалистов нет доступа к временно оккупированным территориям», - отмечает Янушевич.

Поэтому Херсонская областная военная администрация обратилась в правоохранительные органы с целью фиксации экопреступления российских оккупантов.

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