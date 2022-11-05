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В Беларусь прибыли новые подразделения мобилизованных из РФ

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  • 5.11.2022, 10:47
  • 4,282
В Беларусь прибыли новые подразделения мобилизованных из РФ

Режим Лукашенко готовит удар по Украине?

Размещенные на территории Беларуси российские войска доукомплектовывают за счет мобилизованных, прибывающих с территории России.

В настоящее время сохраняется угроза нанесения новых ударов противником с территории Беларуси, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

«Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель», - уточняется в сообщении.

В Генштабе добавили, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

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