В Беларусь прибыли новые подразделения мобилизованных из РФ 4 5.11.2022, 10:47

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Режим Лукашенко готовит удар по Украине?

Размещенные на территории Беларуси российские войска доукомплектовывают за счет мобилизованных, прибывающих с территории России.

В настоящее время сохраняется угроза нанесения новых ударов противником с территории Беларуси, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

«Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель», - уточняется в сообщении.

В Генштабе добавили, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

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