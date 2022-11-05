В Беларусь прибыли новые подразделения мобилизованных из РФ

В Беларусь прибыли новые подразделения мобилизованных из РФ4
- 5.11.2022, 10:47
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Режим Лукашенко готовит удар по Украине?
Размещенные на территории Беларуси российские войска доукомплектовывают за счет мобилизованных, прибывающих с территории России.
В настоящее время сохраняется угроза нанесения новых ударов противником с территории Беларуси, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.
«Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель», - уточняется в сообщении.
В Генштабе добавили, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.