Литовские пограничники не пропустили в Беларусь поезда с российской военной символикой

Литовские пограничники не пропустили в Беларусь поезда с российской военной символикой5
- 5.11.2022, 12:37
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Эшелоны следовали из Калининградской области.
Литовские пограничники на КПП Кибартай не пропустили в страну поезда с российской символикой на вагонах.
Об этом сообщает DELFI.
Служба охраны госграницы Литвы заявила, что пограничники распорядились отцепить пять вагонов и вернуть их в Калининградскую область.
«В одном поезде было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах "Литовские железные дороги», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены в Калининградскую область, и только тогда поезда смогут проехать по территории Литвы.