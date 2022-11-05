Британская разведка сообщила о новом провале Путина на фронте
- 5.11.2022, 13:10
- 3,686
Это заставляет Кремль перебрасывать мобилизованных в Беларусь.
Россия имеет трудности в подготовке новомобилизованных и осенних призывников срочной службы. Такими данными располагают специалисты британской военной разведки.
«Россия предположительно с трудом обеспечивает военную подготовку ее мобилизационных ресурсов и ежегодного осеннего армейского призыва», — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В частности, российские вооруженные силы были уже перегружены в обеспечении подготовки для около 300 тыс. военных, которых необходимо было призвать в рамках частичной мобилизации.
«Эти проблемы усложнятся дополнительным регулярным осенним призывом, объявленным 30 сентября и начатым 1 ноября 2022 года, в рамках которого обычно ожидается призвать дополнительных 120 тыс. личного состава», — говорится в сообщении.
При этом, новомобилизованные вероятно имеют минимальную подготовку или вообще не проходили ее.
В разведке отмечают, что опытные офицеры и инструкторы были отправлены на войну в Украину и некоторые наверняка были убиты во время боевых действий.
«Российские силы проводят подготовку в Беларуси из-за недостатка инструкторского персонала, боеприпасов и объектов в России. Расстановка сил с недостаточной подготовкой или вообще без нее не обеспечивает достаточных наступательных боевых возможностей», — говорится в сообщении.