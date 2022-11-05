В Мелитополе взорвали пункт управления армии РФ 5.11.2022, 13:14

3,032

Выведено из строя более 90 единиц техники врага.

Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российского оккупационно-террористического войска.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Российские оккупанты обустроили свой пункт управления в промышленной зоне Мелитополя, расположение которого вычислили, а потом уничтожили его высокоточным ударом. Речь идет о заводе холодильного оборудования «Рефма», где раздались мощные взрывы.

В результате удара ранены около 50 российских оккупантов, уничтожены до 10 единиц вражеской военной техники, а повреждены - более 80 единиц техники разного типа, которые враг хранил в ангарах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».