В Мелитополе взорвали пункт управления армии РФ
- 5.11.2022, 13:14
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Выведено из строя более 90 единиц техники врага.
Во временно оккупированном Мелитополе уничтожен пункт управления российского оккупационно-террористического войска.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Российские оккупанты обустроили свой пункт управления в промышленной зоне Мелитополя, расположение которого вычислили, а потом уничтожили его высокоточным ударом. Речь идет о заводе холодильного оборудования «Рефма», где раздались мощные взрывы.
В результате удара ранены около 50 российских оккупантов, уничтожены до 10 единиц вражеской военной техники, а повреждены - более 80 единиц техники разного типа, которые враг хранил в ангарах.