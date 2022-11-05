Бойцы легиона «Свобода России» подожгли вагоны с топливом в Екатеринбурге 9 5.11.2022, 14:16

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Эшелоны предназначались для войск РФ в Украине.

Активисты Легиона «Свобода России» в Екатеринбурге подожгли железнодорожные составы с горючим. Топливо предназначалось для снабжения путинских войск, воюющих против Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Легиона. Там также отметили: екатеринбуржские партизаны совершили акцию в поддержку «боевого крыла» организации, которое воюет сейчас на стороне Украины.

«Наше подпольное движение продолжает противостоять преступному режиму в России. Сегодня, около 3:00, наши активисты «поздравили» военных разведчиков (преступников) России, осуществив фаер-шоу в Екатеринбурге. Благодаря смелым и активным членам ВДЛ был осуществлен поджог железнодорожных составов с горючим, приготовленных для снабжения путинских войск, которые осуществляют военные преступления в Украине. Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сражается сейчас на поле боя с преступниками Путина», – отмечено в сообщении.

Также активисты «Свободы России» обратились к мобилизованным россиянам с призывом не становиться военными преступниками по приказу Кремля.

«Также обращаемся к мобилизованным солдатам. У вас тоже есть возможность противостоять военным преступлениях в Украине путем вливания в ряды ВДЛ или непосредственного перехода на сторону Легиона. Борьба за свободу России является обязанностью каждого гражданина РФ, который хочет возобновить мир в Украине и нормальную жизнь в России!» – призывают в Легионе своих соотечественников.

Напомним, легион «Свобода России» на территории РФ начал действовать еще в начале мая. До этого одноименное подразделение в марте было сформировано в Украине для противодействия российской агрессии. На стороне Украины против путинских войск сражаются бывшие военные РФ и россияне, которые ранее не были членами таких формирований.

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