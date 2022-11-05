В Украине ликвидировали «вечно пьяного» оккупанта, успевшего получить «награду» 5 5.11.2022, 16:02

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27-летний россиянин успел повоевать несколько месяцев.

Воины ВСУ ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания в Украину житель Пермского края «светился» на фотографиях в соцсетях вечно пьяным.

Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтвердили на его родине.

Согласно некрологу, оккупант Столбов воевал против Украины как минимум несколько месяцев, так как успел даже получить «награду» за убийства украинцев.

Пропагандисты пишут, что «за мужество и героизм, проявленные в ходе «спецоперации» в августе 2022 года российскому военному преступнику дали нагрудный знак «гвардия» и «орден святого Георгия» – так называемый георгиевский крест IV степени.

Детали его «демилитаризации» не раскрываются. При этом OSINT-эксперт отметил, что «ВСУ ликвидировали вечно пьяного Столбова».

- Как бы Артемка не прятался в соцсетях, удалось найти серию вечно пьяных его фото, – подчеркнул он, опубликовав снимки.

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