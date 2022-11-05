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ВСУ устроили «фейерверк» в штабе россиян на Херсонщине

  • 5.11.2022, 19:06
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ВСУ устроили «фейерверк» в штабе россиян на Херсонщине

Украинский офицер раскрыл потери оккупантов.

В ночь на 5 ноября украинские воины разгромили один из штабов российских оккупантов в Херсонской области.

По данным украинского офицера и блогера Анатолия Штефана «Штирлица», удалось ликвидировать по меньшей мере 14 захватчиков. Звания ликвидированных россиян не уточняются, впрочем в штабе традиционно локализуют офицеров.

- Сегодня ночью в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов в Херсонской области, ориентировочные потери оккупантов составили: 14 - 200, 40 - 300. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины, - отметил Штефан.

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