Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов 6.11.2022, 3:00

Российские корабли будут мигом уничтожены.

В Украине на следующей неделе в рамках платформы United24 запустят еще одно фандрейзинговое направление. Его целью является сбор средств на флот морских дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам после трехчасового заседания Ставки верховного главнокомандующего.

- Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Как это работает - все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем, - сказал украинский гарант.

Зеленский добавил, что в рамках фандрейзинговой платформы United24, которая была запущена ровно пол года назад, собрано почти $220 млн взносов от миллионов людей из более сотни стран.

Что такое морские дроны

Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко рассказал, что морские дроны – это надводные беспилотники, которые могут иметь вид обычного катера.

Такие дроны имеют двигатель, систему наведения и боевую часть в форме взрывчатки. Это могут быть либо снаряды, либо авиационные бомбы.

В военном деле морские дроны используют для противолодочной войны, противоминной борьбы, а также для патрулирования и защиты акватории.

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