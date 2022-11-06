«Не понимаю ваш язык»: российская нелегалка устроила скандал в Таджикистане 6 6.11.2022, 9:23

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Россиянку сняли с рейса в аэропорту за нарушение законов страны.

Жительница РФ устроила скандал в одном из аэропортов Таджикистана при задержании. Она оказалась «нелегалкой». Инцидент женщина снимала на видео.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Задержали россиянку за то, что она в нарушение законодательства Таджикистана не встала на учет в миграционной службе Таджикистана в течение 10 дней по прибытии. Ее сняли с рейса, из-за чего она начала скандалить.

Оправдывала она нарушение закона тем, что в Таджикистане повсеместно используется государственный таджикский язык, а не русский.

«Я проживаю в городе Ижевске, у меня есть регистрация Российской Федерации! (...) У вас тут все на иностранном языке, я не понимаю ваш язык», - кричала женщина правоохранителям.

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