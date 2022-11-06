Капитан 1-го ранга США: Большинство белорусов хотят, чтобы американские войска избавили их от Лукашенко 6 6.11.2022, 9:33

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В каждой шутке есть доля шутки.

Капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах с юмором ответил на вопрос о вероятности «вторжения войск НАТО» на территорию Беларуси со стороны Польши.

Один из вопросов, адресованных украинским телеведущим канала FREEДОМ американскому военному эксперту — с какой целью «власти» Беларуси распространяют информацию об угрозе нападения на них войск НАТО с польской границы.

Гарри Табах начал улыбаться, когда слушал вопрос, а затем ответил на него с долей иронии.

На тему официального заявления представителей белорусских «властей» о вероятности вторжения в страну из Польши капитан 1-го ранга ответил так:

«Они, наверно, нас приглашают, провоцируют, потому что, я думаю, большинство белорусского народа хотело бы, чтобы американские войска зашли на их территорию, построили госпитали, дороги, избавили от этих убийц, бюрократов, взяточников и коррупционеров. Чтобы американские войска установили такой же порядок, как это было в Южной Корее, в Германии, в Японии и тогда Беларусь будет, конечно же, процветать и радоваться».

После шутки на тему заявлений белорусских «властей» об угрозе, исходящей от запада, Гарри Табах произнес: «Понятное дело, я не думаю, что кто-нибудь всерьез это принимает».

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