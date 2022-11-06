Великобритания и Япония договорились подписать военный пакт против Китая
- 6.11.2022, 9:47
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Премьер-министр Японии провел переговоры с новым главой правительства Британии Риши Сунаком.
Великобритания и Япония хотят подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает Japan Today.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Премьеры согласились углубить двустороннее сотрудничество на фоне беспокойства по поводу войны России против Украины и увеличения военной активности Китая и Северной Кореи.
«Лидеры подтвердили, что Япония и Британия ускорят переговоры по скорейшему заключению соглашения, которое усилит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также соглашения о совместной разработке истребителя», – говорится в сообщении.
Относительно Украины стороны договорились продолжать поддержку страны и сохранять санкции против России.