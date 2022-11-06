Топ-менеджера life:) приговорили к восьми годам колонии 6 6.11.2022, 11:27

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Суд проходил в закрытом режиме.

В Минском городском суде состоялся процесс над одним из топ-менеджеров мобильного оператора life:) Артемом Вовной. Его судили по трем уголовным статьям, в том числе о разжигании вражды, и приговорили к 8 годам колонии усиленного режима, сообщает «Весна».

Подробности дела не сообщаются, так как суд проходил в закрытом режиме.

Известно, что Артема Вовну осудили по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 1 ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни) и ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией). Приговор — 8 лет колонии усиленного режима — вынесла судья Валентина Зенькевич.

По данным правозащитников, Вовну также обязали выплатить 13 000 рублей в пользу потерпевших (предположительно чиновников и силовиков).

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