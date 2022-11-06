«Наступление» армии РФ под Угледаром захлебнулось 2 6.11.2022, 11:34

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Полевые командиры оккупантов признали свое поражение.

Широко разрекламированное массированное «наступление» российских войск на Угледарском направлении, в том числе попытка захватить населенный пункт Павловка, видимо, захлебнулось и обернулось серьезными проблемами для противника.

По крайней мере об этом можно судить из сегодняшнего заявления одного из «полевых командиров» так называемой «ДНР» Александра Ходаковского, который сообщил в своем Telegram-канале, что его опасения насчет целесообразности штурмовых действий на этом участке фронта подтвердились.

«Все-таки восемь лет на войне и рядом с войной обостряют интуицию и улучшают понимание военного пространства - мои опасения по Павловке оказались не напрасными», - написал он.

Ходаковский предложил вручить «генератору» этой операции «звезду героя «ДНР» с черной полосой», видимо, намекая на большие потери российской армии.

Тем временем Telegram-канал «Украина 365» опубликовал видео, на котором показано, как россияне пытаются эвакуировать раненых с поля боя на Угледарском направлении после неудачной попытки штурма.

Напомним, о переходе противника в наступление на Угледарском направлении стало известно в конце октября. Сообщалось, что после ударов российской авиации пехота врага предприняла попытку продвижения. Спустя несколько дней российские источники писали, что в ходе попыток захватить Павловку российская армия потеряла больше бойцов морской пехоты, чем за все время первой чеченской войны.

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